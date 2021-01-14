В Баку в поселке Ени Гюняшли полиция выявило кафе «Азад» и «Чинар», которые, вопреки действующим правилам карантина, принимали посетителей.

Как сообщили haqqin.az в пресс-службе МВД, в ходе мероприятий, проведенных сотрудниками Сураханинского районного управления полиции и 33-го отдела полиции, были задержаны 26 посетителей, находившихся в кафе во время досмотра.

В отношении них составлены протоколы об административных правонарушениях, каждый из них оштрафован.