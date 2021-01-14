Ильхам и Мехрибан Алиевы побывали на Джыдыр дюзю фото
Президент Азербайджана Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и их дочь Лейла Алиева побывали на Джыдыр дюзю в освобожденной от оккупации культурной столице Азербайджана - городе Шуша.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и их дочь Лейла Алиева побывали на Джыдыр дюзю в освобожденной от оккупации культурной столице Азербайджана - городе Шуша.
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