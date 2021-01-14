Освобожденное от оккупации село Беюк Марджанлы в Джебраиле фото; видео

Министерство обороны Азербайджана свой очередной видеорепортаж подготовило из села Беюк Марджанлы освобожденного от многолетней армянской оккупации Джебраильского района.