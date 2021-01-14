Освобожденное от оккупации село Беюк Марджанлы в Джебраиле фото; видео
Министерство обороны Азербайджана свой очередной видеорепортаж подготовило из села Беюк Марджанлы освобожденного от многолетней армянской оккупации Джебраильского района.
Министерство обороны Азербайджана свой очередной видеорепортаж подготовило из села Беюк Марджанлы освобожденного от многолетней армянской оккупации Джебраильского района.
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