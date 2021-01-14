Минэкологии о пожаре в Гирканском заповеднике

Пожар в Гирканском национальном парке частично локализован. Об этом сказал начальник Службы охраны биоразнообразия Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана Фирудин Алиев.

"Ночью возгорание удалось частично локализовать", - сказал он, отметив, что пожар начался ночью в Астаре, на приграничной с Ираном территории.

"Сильный ветер и сложный рельеф территории затрудняют работу пожарных. Поэтому пожар тушится вручную. К работам привлечены сотрудники Гирканского национального парка и лесхоза на территории, местного отделения МЧС, жители села", - сказал Ф.Алиев.