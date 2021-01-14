Состоялся всемирный благотворительный концерт «Голос Карабаха» видео
Благотворительный фонд Red Hearts, созданный Kapital Bank, регулярно проводит различные благотворительные мероприятия. Очередное мероприятие, организованное International Community of Azerbaijan, которое состоит из группы специалистов, проживающих за рубежом и в Азербайджане, прошло 10 января 2021 года.
Целью проведения онлайн-мероприятия «Голос Карабаха» является оказание помощи гражданам, пострадавшим в Карабахской войне.
В программе приняли участие Фидан Гаджиева, Мири Юсиф, Тунзаля Агаева, Азад Шабанов, Мурад Ариф, Миралам Мираламов и многие другие известные исполнители. Все пожертвования и гуманитарная помощь, поступающая в рамках этого мероприятия, будут доставлены по соответствующим адресам через благотворительный фонд Red Hearts.
Мероприятие можно посмотреть на YouTube-канале.
Желающие пожертвовать средства могут сделать это описанным в видео способом или через раздел «Благотворительность» приложения BirBank.
Отметим, что главная цель создания благотворительного фонда Red Hearts – приносить пользу нашему обществу. Большинство членов фонда, созданного в декабре 2019 года, являются сотрудниками-добровольцами Kapital Bank. Основное направлением деятельности – помощь детским домам, приютам и малоимущим людям.