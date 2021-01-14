Проголосовавшие за импичмент Трампа конгрессмены покупают бронежилеты

Проголосовавший за импичмент действующего американского президента Дональда Трампа конгрессмен-республиканец Питер Мейер заявил, что он и ряд его коллег из-за опасений за свою жизнь после штурма Капитолия передвигаются с вооруженным сопровождением, а также меняют распорядок дня и приобретают бронежилеты.

Мейер, один из 10 конгрессменов-республиканцев, поддержавших импичмент Трампа, заявил в эфире телеканала MSNBC, что его решение проголосовать за объявление импичмента было продиктовано отказом Трампа признавать хотя бы частичную ответственность за событияи 6 января, передает РИА Новости.

"Что касается безопасности моей семьи, мы готовились к этому, принимали необходимые меры. У меня есть коллеги, которые сейчас передвигаются с вооруженным сопровождением из-за опасений за свою безопасность. Многие из нас меняют свой распорядок дня, покупают бронежилеты", - заявил Мейер.

Мейер утвердительно ответил на вопрос о том, прибегает ли он сам к таким мерам, как приобретение бронежилета, изменение привычного маршрута и использование вооруженной охраны: "Мы не ожидали, что Капитолий впервые за 200 лет будет захвачен, так что в этих беспрецедентных условиях, с этим беспрецедентным страхом раскола и ненависти мы должны учитывать каждый сценарий".