Синоптики о погоде на завтра
В субботу, 16 января, в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков. Местами возможен туман, ко второй половине дня умеренный северо-западный ветер сменится юго-восточным, говорится в сообщении Национальной службы гидрометеорологии.
Температура воздуха в Баку и на Апшероне ночью составит 4-6, днем 7-9 градусов тепла.
Атмосферное давление повысится с 760 до 764 миллиметров ртутного столба, относительная влажность ночью составит 70-80%, днем 55-60%.
В регионах Азербайджана в субботу ночью и утром местами дожди, на горных территориях - снег. Местами возможен туман, ожидается восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 1-5, днем 8-12 градусов тепла, в горах ночью 0-5, днем 5-9 градусов тепла.
В субботу в Баку и на Апшеронском полуострове ожидаются слабые колебания метеорологических факторов, что в основном благоприятно для некоторых метеочувствительных людей.