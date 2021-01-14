Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева опубликовала на своей официальной странице в Instagram видеокадры из освобожденного от оккупации города Шуша.

"Дорогие братья и сестры! Очень счастлива находиться в нашем родном, освобожденном от оккупации древнем городе Шуша! С большим удовольствием делюсь с вами кадрами нашей поездки в этот изумительный край!

С глубоким уважением и любовью, Ваша MEHRİBAN", говорится в публикации.