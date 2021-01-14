Баку и Исламабад обсудили военное сотрудничество

Министр обороны, поздравив посла с началом дипломатической деятельности в нашей стране, пожелал ему успехов в сфере расширения сотрудничества между Азербайджаном и Пакистаном.

15 января министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов встретился с новоназначенным чрезвычайным и полномочным послом Исламской Республики Пакистан в нашей стране Билалом Хайе, сообщает Минобороны.

Отметив, что военное сотрудничество между двумя странами развивается так же, как и в других сферах, Министр обороны выразил уверенность в его дальнейшем продолжении.

На встрече стороны, подчеркивая, что военные связи отвечают интересам обеих стран, сочли важным активизировать усилия в этом направлении. В ходе обсуждений состоялся обмен мнениями по проведению совместных военных учений с привлечением различных видов войск, в том числе сил специального назначения Азербайджанской Армии, Вооруженных Сил Пакистана и Турции, организации взаимных визитов военнослужащих в целях обмена опытом, а также по ряду других вопросов.

Министр обороны поблагодарил народ и государство Пакистана за гуманитарную помощь, оказанную нашей стране, и за постоянную поддержку правого дела Азербайджана на международном уровне.

Дипломат, в свою очередь, поздравил азербайджанский народ с победой в Отечественной войне, пожелал милости Всевышнего Аллаха душам всех военнослужащих и гражданских лиц, павших шехидами, и исцеления раненым.

Б. Хайе отметил, что несмотря на отдаленное друг от друга расположение наших стран с географической точки зрения, между нашими народами исторически сложились дружеские отношения. Подчеркнув, что отношения в различных сферах, развиваясь, достаточно укрепились, пакистанский посол отметил наличие большого потенциала для военного сотрудничества двух стран.

Посол отметил, что пакистанские специалисты готовы принять участие в процессе очистки освобожденных территорий от мин и неразорвавшихся боеприпасов.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по сотрудничеству между нашими странами в военной, военно-технической и военно-образовательной сферах. Было подчеркнуто, что военное сотрудничество между странами построено на дружественных и братских отношениях и является взаимовыгодным для обеих сторон.