Германское Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии (BSH) выдало разрешение на завершение строительства трубопровода «Северный поток-2» в водах ФРГ до конца мая. Речь идет о работах по прокладке труб в германской исключительной экономической зоне, общая протяженность участка — около 30 км, сообщает ТАСС.

По заявлению германского регулятора, компания-оператор газопровода Nord Stream 2 AG может приступить к строительным работам немедленно.

Ранее сегодня стало известно, что трубоукладочная баржа «Фортуна», которая будет вести укладку газопровода «Северный поток-2» в территориальных водах Дании, встала на якорной стоянке порта Росток.

До этого датское морское управление заявило, что «Фортуна», а также судно снабжения «Балтийский исследователь» и «Мурман» будут вести укладку газопровода в исключительной экономической зоне Дании с 15 января.

В среду датская консалтинговая инжиниринговая компания Rambøll отказалась от участия в завершении проекта строительства газопровода «Северный поток-2». По данным издания Politiken, решение о выходе из проекта компания вынуждена была принять из-за угрозы санкций США.