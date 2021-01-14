Samsung отказалась от зарядника для смартфонов

Samsung выпустила новый флагманский смартфон без зарядника в комплекте. В ходе мероприятия Galaxy Unpacked представители корпорации объявили, что аппараты серии Galaxy S21 будут поставляться на рынок без зарядного адаптера в комплекте, пишет Лента.ру.

Это решение объяснили заботой об экологии. Таким образом, кроме непосредственно самого смартфона комплект новых флагманов будет состоять из зарядного провода и документации.

Слухи о том, что корейская компания откажется от бесплатного адаптера, появились в конце прошлого года.