В Азербайджане начинается вакцинация от коронавируса

«Азербайджан уже вступает в следующий этап борьбы с пандемией коронавиурса. На следующей неделе в Азербайджане начнется вакцинация». Об этом сказал глава пресс-службы Кабинета Министров Ибрагим Мамедов в интервью телеканалу TRT Avaz.

«И Турция, и Азербайджан приобрели вакцину китайского производства», - сказал он.

Он отметил, что сотрудничество с Турцией в этом вопросе будет продолжено: «Азербайджан и Турция приобретают одни и те же вакцины. В этом, как и во всех вопросах, Азербайджан продемонстрировал солидарность с Турцией».