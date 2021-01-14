Путин обсудил с Совбезом итоги встречи с Алиевым и Пашиняном

Президент России Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, одной из тем которого стали итоги саммита РФ - Азербайджан - Армения, посвященного урегулированию в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает в пятницу официальный сайт Кремля, передает ТАСС.

"Владимир Путин информировал участников совещания об итогах состоявшихся 11 января трехсторонних переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном по вопросам нагорнокарабахского урегулирования", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на совещании обсуждались также другие актуальные вопросы внутренней и внешней политики России.