Эрдоган: «Турция не будет спрашивать разрешения США на С-400»

Турция не намерена спрашивать у США разрешения на поставку второго полка российских зенитно-ракетных комплексов С-400, заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.

Эрдоган подтвердил, что Анкара продолжит обсуждение с Вашингтоном вопросов, связанных с С-400, после вступления в должность нового президента США Джо Байдена.

«Наши шаги по национальной обороне никакая страна не будет определять, они полностью зависят от наших собственных решений... Не знаю, что скажет Байден, но мы в любом случае ни от кого не будем брать никаких разрешений», — цитирует его РИА Новости.

Турецкий лидер добавил, что в конце января состоятся переговоры с российской стороной по вопросу поставки второй партии С-400.

Ранее министр национальной обороны Турции Хулуси Акар сообщил, что Анкара не намерена отказываться от С-400.