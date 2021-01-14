Россия начала выход из Договора по открытому небу

"В связи с отсутствием прогресса в деле устранения препятствий для продолжения функционирования Договора в новых условиях МИД России уполномочен заявить о начале внутригосударственных процедур по выходу РФ из ДОН, - подчеркнули в дипведомстве. - По их завершении соответствующее уведомление будет направлено депозитариям".

Россия начинает внутригосударственные процедуры по выходу из Договора по открытому небу (ДОН). Как сообщает ТАСС, об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении МИД РФ.

Выход США из договора нанес ему серьезный ущерб, нарушив баланс интересов государств-участников и подорвав роль ДОН как инструмента укрепления доверия и безопасности, отмечается в заявлении.

На Смоленской площади подчеркнули, что Москва после выхода США из соглашения выдвинула "конкретные, соответствующие фундаментальным положениям" ДОН предложения по поддержанию его жизнеспособности. "С сожалением констатируем, что они не получили поддержки со стороны союзников США", - указали в МИД.

Вашингтон на протяжении нескольких лет обвинял Москву в избирательном выполнении ДОН и нарушении ряда положений этого многостороннего соглашения. Россия также предъявляла США претензии, относившиеся к имплементации договора. В 2017 году Вашингтон объявил о введении определенных ограничений в отношении российских наблюдательных полетов над американской территорией в рамках ДОН, Москва вскоре после этого ответила зеркально. США вышли из ДОН 22 ноября при действующем президенте Дональде Трампе.