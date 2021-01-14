Pfizer временно сократит поставки вакцины в Европу

Препарат компаний Pfizer и BioNTech, разработанный для вакцинации от коронавируса, временно сократил поставки доз в ряд стран Европы. Об этом сообщает РИА «Новости».

Институт общественного здравоохранения Норвегии подтвердил эту информацию.

Там уточнили, что сокращение поставок начнется со следующей недели. Это, по данным института, приведет к сокращению вакцин в стране на 7,8 тыс. доз на третьей неделе года.

Кроме того, в институте объяснили, что такое решение производителя связано с модернизацией производственных мощностей.