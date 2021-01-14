Отдел информации 16:46

Одной из ведущих отраслей экономики на освобожденных территориях станет туризм. Как сообщает haqqin.az, об этом заявил председатель Государственного Агентства по туризму (DTA) Фуад Нагиев, выступая на онлайн конференции, посвященной итогам деятельности Ассоциации туристических агентств Азербайджана (АТАА) в 2020 году. Фуад Нагиев подчеркнул, что прошлый год для индустрии туризма был кризисным.

Однако, отметил он, главным итогом года для всех стало освобождение под руководством Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева оккупированных территорий Азербайджана. «В своем выступлении в ходе совещания, посвященного итогам 2020 года, господин президент указал, что основными секторами развития на освобожденных территориях станут сельское хозяйство и туризм. Господин президент отметил, что Карабахский регион обладает богатым туристическим потенциалом. И этот потенциал позволяет превратить регион Карабаха в одну из ведущих туристических зон Азербайджана», - заявил Фуад Нагиев. В свою очередь, председатель правления Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (KOBIA) Орхан Мамедов акцентировал внимание на возможностях для развития бизнеса, в том числе туризма на освобожденных территориях. Он отметил готовность KOBIA к привлечению инвестиций, оказанию поддержки и совместной деятельности в указанном регионе. “Мы должны совместно развивать туризм в Карабахе. Очень важно при поддержке DTA и KOBIA продвигать освобожденные территории в качестве новой туристической дестинации, - заявил Орхан Мамедов. Заместитель председателя парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Али Масимли в своем выступлении отметил, что туризм станет важным направлением развития ненефтяной экономики как в послевоенное время, так и в период постпандемии. Он сообщил, что в ходе весенней сессии Милли Меджлиса будет вынесен на рассмотрение новый законопроект «О туризме».