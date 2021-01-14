В ходе поездки в Шушу президента Ильхама Алиева и первого вице-президента Мехрибан Алиевой глава государства рассказал о новой высоковольтной линии электропередачи 110 кВ протяженностью 75 км.

Президент указал на новые заглубленные опоры вдоль дороги, другие работы, выполняемые для прокладки линии электропередачи, и сказал, что новая линия должна была быть построена для освещения Шуши и развития города в целом.

«За короткое время эти столбы были установлены на территории с тяжелым рельефом. Это говорит о том, что в ближайшее время в Шушу вернется жизнь», - сказал глава государства.