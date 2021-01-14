В Азербайджане за минувшие сутки выявлено 349 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. В Оперативном штабе при Кабинете министров сообщили, что 494 пациента выписаны после завершения лечения.

За прошедший день от осложнений имеющихся заболеваний скончались 12 пациентов, чье тестирование на коронавирус дало положительный результат.

Всего в Азербайджане выявлено 226 549 случаев заражения коронавирусом, из них 213 773 человека благополучно прошли лечение, 2 983 - скончались.

Лечение 9793 человек, зараженных COVID-19, продолжается в больницах особого режима.