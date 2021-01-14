Освобожденное от оккупации село Гасымлы в Агдаме фото; видео
Министерство обороны Азербайджана свой очередной видеорепортаж подготовило из села Гасымлы освобожденного от многолетней армянской оккупации Агдамского района.
Министерство обороны Азербайджана свой очередной видеорепортаж подготовило из села Гасымлы освобожденного от многолетней армянской оккупации Агдамского района.
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