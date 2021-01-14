В Минздраве объяснили, как пройдет в Азербайджане вакцинация от коронавируса

«По этой причине перед вакцинацией пройти осмотр у участкового врача обязательно. Еще один особый вопрос – правильное хранение вакцин. Для этого все медицинские пункты, где будет проводиться вакцинация, обеспечены холодильниками и термосумками», - отметил А.Рустамов.

Вакцинация от коронавируса в Азербайджане будет проводиться только после осмотра и по назначению врача. Об этом haqqin.az сказал член рабочей группы по борьбе с COVID-19 при Минздраве Арис Рустамов.

По его словам, вакцинация будет проводиться медработниками, прошедшими специальные курсы.

Он отметил, что для граждан, обращающихся в поликлиники в связи с вакцинацией, созданы все условия.

«Вакцинация будет проводиться в специально выделенных для этого кабинетах вакцинации. В поликлиниках созданы кабинеты регистрации, вакцинации и комнаты наблюдения. Граждан, обратившихся для вакцинации, в первую очередь регистрируют в кабинете регистрации. Затем их направляют в кабинет вакцинации. После вакцинации в течение 30 минут гражданин берется под наблюдение в наблюдательном кабинете на случай возникновения побочного эффекта. Если никаких признаков за это время не будет выявлено, то его отпускают домой», - сказал он.

А.Рустамов добавил, что вакцинация будет проводиться на основании проверки и указания врача: «По этой причине до вакцинации необходимо пройти обследование у участкового врача. Еще один важный вопрос – правильное хранение вакцин. Для этого все медпункты, где будет проводиться вакцинация, оснащены холодильными установками и термосумками».