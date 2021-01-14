«Азеригаз»: Никому не записывается лишняя задолженность за использование газа

В последние дни в социальных сетях встречаются различные подходы о том, что якобы механико-электронные счетчики регистрируют больший расход природного газа, чем раньше. Производственное объединение «Азеригаз» заявляет, что данные утверждения не отражают действительности.

Газомеры, то есть счетчики, все имеют одну функцию – регистрировать расход природного газа, проходящего через счетчик. Невозможно то, что счетчик типа смарт-карты регистрирует низкий расход, а механический электронный счетчик – большой расход газа. Эти измерительные приборы соответствуют стандартам. После ввоза в страну они тестируется, проверяются самыми современными методами, а затем вводятся в эксплуатацию. То есть и другие соответствующие государственные структуры (Азербайджанский институт метрологии) контролируют этот процесс.

ПО «Азеригаз» заявляет, что на основании результатов испытаний, проведенных Азербайджанским институтом метрологии с целью утверждения типа средств измерений (ОВ), принимается решение о соответствии типа средств измерений метрологическим и техническим требованиям. Средства измерений, тип которых утвержден, вносятся в государственный реестр. Регистрация государственного реестра определяется в порядке, установленном законодательством. В Государственном реестре стандартных образцов или средств измерений производится регистрация стандартных образцов или средств измерений, изготовленных в республике и прошедших государственные приемочные испытания, тип которых утвержден, а также ввозимых из-за рубежа партиями или единолично и разрешенных к применению на территории республики путем проведения метрологической экспертизы с целью определения их соответствия утвержденному типу. Информация о типе утвержденных стандартных образцов или средствах измерений вносится в централизованный информационный фонд, а также публикуется на официальном сайте публичного юридического лица «Азербайджанский институт метрологии».

Абоненты также должны учесть, что в холодные дни повысилось использование газа. Помимо этого, повышенные показатели использования газа у недовольных абонентов приходятся на период ужесточенного карантина в связи с пандемией коронавируса. Иными словами, члены семей находятся дома и тем самым спрос на отопление выше прежнего.

Лимит по низкому тарифу в большинстве случаев превышен еще в декабре 2020 года. Кроме того, любой абонент может запросить сальдо по своему использованному газу и выплатам. К примеру, это можно сделать в центрах ASAN Kommunal. Или же сделать запрос по горячей линии 104/185.

Иными словами, ни одному абоненту не приписывается лишняя задолженность.

«Это очень большая ответственность и каждый сотрудник «Азеригаз» прекрасно осознает это. Наша основная цель — это оказание оперативных и качественных услуг абонентам», - заявили в «Азеригаз».