Чавушоглу: В Агдаме будут служить 60 военных из Турции и России

В совместном центре мониторинга по перемирию в Нагорном Карабахе будут служить по 60 военных из России и Турции, заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.

"Местоположение центра мониторинга по перемирию определено - это Агдамский район Азербайджана. Контейнеры уже пришли, строительство началось. На первом этапе там будут служить по 60 турецких и российских военнослужащих. Наши военные уже начали туда отправляться", - цитирует Чавушоглу газета Sabah.

Он добавил, что это будет небольшой наблюдательный центр, хотя при необходимости его можно будет расширить.

"Если в будущем возникнет необходимость, мы договоримся с Азербайджаном и нужную поддержку всегда окажем", - добавил турецкий министр.