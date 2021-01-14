Телефонные переговоры Лаврова и Байрамова

Между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и главой МИД России Сергеем Лавровым 15 января состоялся телефонный разговор, сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства Азербайджана.

Министры обменялись мнениями касательно последней ситуации в связи с выполнениями пунктов трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года, а также задач, вытекающих из подписанного в Москве совместного заявления от 11 января 2021 года.

Стороны также обсудили вопросы повестки дня двустороннего сотрудничества и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.