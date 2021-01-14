Макрон решил помириться с Эрдоганом

Глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон прислал "очень хорошее" письмо, адресованное турецкому президенту Реджепу Тайипу Эрдогану, о желании нормализовать отношения между Анкарой и Парижем.

"Два дня назад мы получили очень хорошее и положительное письмо от Макрона, в котором содержится его желание развивать отношения, встретиться с нашим президентом. Он даже от руки написал приветствие на турецком: "Дорогой Тайип", - цитирует Чавушоглу газета Sabah.

По его словам, турецкий лидер положительно отреагировал на письмо французского коллеги.

"Наш президент сказал: "Встретимся с удовольствием". Речь идет, прежде всего, о видеоконференции и телефонных переговорах", - добавил турецкий министр.