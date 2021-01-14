В Турции ликвидировали особо опасного террориста

В числе трех боевиков ПКК, ликвидированных в турецкой провинции Битлис, находился Курбан Пехливан, включенный в «оранжевый список» особо опасных террористов. Об этом сообщает Anadolu со ссылкой на МВД Турции.

Согласно информации, масштабная операция на востоке страны была проведена силами жандармерии и спецназом с 10 по 11 января при поддержке БПЛА и ВВС.

За поимку или информацию о местонахождении Курбана Пехливана было назначено вознаграждение в миллион лир.

Пехливан был причастен к совершенному 8 июля 2017 года теракту в Битлисе, в результате которого погибли двое силовиков.