Экстремисты хотят сорвать инаугурацию Байдена? американские СМИ
Ультраправые экстремисты намерены сорвать мирную передачу власти избранному президенту США Джо Байдену, сообщила The Washington Post.
По словам представителей федеральных властей США и независимых экспертов, правоохранительные органы предупреждают власти по всей стране о возможных нападениях на капитолии отдельных штатов или даже втором штурме столичного Капитолия. Отмечается, что экстремисты могут использовать взрывные устройства и огнестрельное оружие, передает РИА Новости.
Церемония инаугурации Байдена запланирована на 20 января.