Скандал с детскими пособиями привел к отставке кабмина Нидерландов

Правительство Нидерландов в полном составе ушло в отставку из-за скандала с детскими пособиями. Премьер-министр Марк Рютте в ближайшее время подаст официальное прошение об отставке королю Виллему-Александеру, сообщила Нидерландская телерадиовещательная корпорация.

Парламентский комитет в конце 2020 года опубликовал результаты расследования, в котором говорится о том, что многие родители в Нидерландах были ошибочно обвинены в злоупотреблении системой детских пособий, передает ТАСС.

Ошибки были совершены по меньшей мере в отношении 9 тысяч семей, однако на деле их может оказаться гораздо больше. Виновными в этой ситуации считаются министры, госслужащие, депутаты парламента и даже суды. Их обвиняют в том, что они не оказали помощь семьям, оказавшимся в крайне сложном финансовом положении после того, как их обязали выплатить полученные ранее средства обратно государству.