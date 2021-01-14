Коронавирус унес жизни более 2 млн человек

Общее число умерших из-за коронавируса в мире превысило 2 млн. Об этом свидетельствуют подсчеты ТАСС на основе официальных заявлений властей, а также выводов экспертов и СМИ.

К настоящему моменту в мире зарегистрировано 2 006 266 смертельных исходов заболевания, вызываемого инфекцией. Число заразившихся составляет более 93,2 млн человек.

1 млн летальных исходов из-за COVID-19 был зарегистрирован 28 сентября 2020 года, 1,5 млн - 4 декабря. При этом умерли 2,1% заразившихся, четыре месяца назад этот показатель был на уровне 3%.