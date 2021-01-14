Ученые нашли антитела, которые могут «атаковать» коронавирус

«Нанотела», как отмечается в исследовании, меньше классических антител, благодаря чему они лучше проникают в ткань и могут вырабатываться в больших количествах. Авторам статьи удалось объединить нанотела в потенциально особенно эффективные молекулы, одновременно атакующие разные части вируса, передает РИА Новости.

По словам доктора Флориана Шмидта, иммунная система вырабатывает почти бесконечное количество различных антител, однако немногие из них могут победить коронавирус. Как объяснил ученый, сначала поверхностный белок SARS-CoV-2 вводили альпаке и ламе: иммунная система воспроизводила антитела к нему.

Помимо сложных антител, альпаки и ламы также воспроизводят более простой вариант этих соединений, которые могут служить основой для нанотел. Спустя несколько недель исследователи взяли у животных образцы крови, из которых извлекли генетическую информацию о произведенных антителах, и выявили те элементы, которые распознают белок-шип коронавируса.

«В общей сложности мы получили десятки антител, которые проанализировали дополнительно», – рассказал ведущий автор исследования и руководитель отдела нанотел медицинского факультета Боннского университета доктор Пауль-Альберт Кениг.

Четыре нанотела оказались эффективными против патогена в клеточных культурах.

Белок-шип имеет важное значение для инфекции, напомнил Кениг: он действует как «липучка», с помощью которой патоген прикрепляется к клетке. Затем «липучка» меняет свою структуру, отбрасывая компонент, важный для прикрепления, и опосредует слияние вирусной оболочки с клеткой.