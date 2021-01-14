Эрдоган анонсирует реформы в Турции

Как сообщает Anadolu, выступая в Стамбуле на заседании Совета по внешнеэкономическим связям Турции, глава турецкого государства сказал, что на фоне спада в мировой торговле и падения темпов глобальной экономики Турции удалось сохранить в позитиве темпы ВВП в 2020 году.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил в пятницу, что турецкое правительство вскоре обнародует новый пакет экономических и законодательных реформ, направленных на формирование предпосылок для очередного скачка в развитии страны.

«Турецкие компании выгодно отличаются от своих конкурентов качеством продукции, конкурентоспособными ценами и, прежде всего, своей надежностью. Несомненно, этому способствовали и усилия по формированию альтернатив производственным мощностям азиатским стран»,- пояснил турецкий лидер.

Турецкий лидер заверил, что некоторые из мер, которые были предприняты в Турции 2020 году и привели к сокращению госбюджета, будут сохранены в первом квартале 2021 года в зависимости от ситуации с пандемией, а частично и до конца первого полугодия.

Президент привлек внимание к тому факту, что уже в последний месяц 2020 года Турция добилась рекордных показателей в сфере экспорта.

Эрдоган отметил, что власти Турции продолжают комплексные и эффективные шаги по снижению уровня инфляции. «Цель Турции – не допустить в 2021 году дефицита госбюджета на уровне выше 3,5 процентов ВВП. Правительство Турции, с одной стороны, будет активно осуществлять фискальную политику, с другой - реализовывать меры по снижению дефицита бюджета»,- констатировал турецкий президент.