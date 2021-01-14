Отныне женщины допускаются к церковной службе в качестве лектора и послушника, функции которых до сих пор выполняли мужчины.

«Папа Римский открывает Церковь для женщин» - это часть заголовка статьи, опубликованной в польском издании Kontakt. Автор статьи обращает внимание на недавнее изменение, внесенное в каноны католической церкви, которое объявил понтифик в своем послании Spiritus Domini («Дух Господень»).

Каноническое право до сих пор также предусматривало, что светские особы допускаются к чтению текстов, сопровождению литургической молитвы, крещению, а также раздаче причастия в ситуации необходимости и отсутствия служки. Ситуация, существовавшая до сих пор и описанная в каноническом праве у католиков, допускала лиц светских к этим функциям разово и в крайнем случае. Это право предоставляли епископы или начальствующие монахи.

Эта обязанность как исключение, касающаяся чтения священных текстов, раздачи причастия или принесения его к больным во многих странах уже давно стала фикцией.

Временами при малом количестве священников, и не только из-за этого, светские люди участвуют в катехизации, готовят литургию, проводят молитвы. В большей части случаев этим занимаются именно женщины. Потому ничего удивительного, что католические комментаторы в этих странах не увидели в решении Папы Римского больших изменений. Просто в остальном католическом мире пришло время для того, что в тех, «прогрессивных», странах уже стало очевидной реальностью.

Но все же хорошо известно, что так дела обстоят далеко не везде. Много есть стран, где образцом религиозной культуры является отсутствие женщин в общественной, особенно клерикальной жизни. Там явно боятся перемен, противятся тому, чтобы впускать женщин в пространство между нефом и алтарем, где обычно находятся священники, ревностно следят за соблюдением других ограничений.

И теперь, пишет автор, дипломированный теолог и историк культуры Зузанна Флисовска-Кариди, когда решение Папы Франциска стало законом, в такой консервативной стране, как Польша, вид женщины, читающей молитвы на мессах или раздающей причастие, будет для большинства верующих беспрецедентным зрелищем.

Можно уже сейчас по первым комментариям этого папского поворота в праве представить, что такое вызовет в Польше и других странах с сильной религиозной традицией определенные, и необязательно положительные эмоции.

Решение Франциска должно укрепить многих женщин, которые боятся довериться своему духовному поиску, боятся задавать вопросы и громко высказывать свои сомнения.

Очевидно, радует тот факт, что в послании понтифика отмечен «ценный вклад женщин в жизнь и миссию Церкви». Сам Франциск пишет, что решение о снятии «полового» критерия в вопросе лекторов и послушников стало итогом теологических исследований и синодальных дискуссий. То есть понтифик исподволь подводит к мысли, что это не его единоличное решение.