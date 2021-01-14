Именно эта часть света - Азия может стать источником инфекции, еще более смертельной, чем SARS-CoV-2. Речь идет о вирусе под названием Nipah, который вот уже 20 лет появляется в небольших эпидемических очагах в регионах Азии.

Если еще не так давно человечество опасалось ядерной войны, столкновения с астероидом, то теперь, похоже, новые напасти грозят массовыми смертями. Опасный вид пандемии может вновь появиться на свете. Об этом сообщили азиатские ученые.

Он переносится в основном при прямом контакте с летучими мышами либо со свиньями и их выделениями, но может быть передан и от человека к человеку.

Источником этого вируса являются травоядные летучие мыши и свиньи. Первый раз он был обнаружен в 1999 году в Малайзии. Тогда было зафиксировано 265 случаев этой болезни.

Болезнь Nipah – это воспаление мозга, вызванное одноименным вирусом из семейства Paramyxoviridae, того же самого, к которому относятся вирусы кори, свинки и парагриппа.

Начиная с 1999 года небольшие очаги вируса появлялись в азиатских странах, в том числе в Сингапуре, Малайзии и Индии. Ученые забили тревогу, установив, что смертность от этой болезни составляет 75 процентов!

Как подчеркивает BBC, вирус Nipah так же, как и SARS-CoV-2, имеет пандемический характер. Вообще, болезни такого типа слишком быстро убивают больных людей, чтобы из-за них возникли условия стремительного распространения инфекции.

С этим вирусом все иначе. По данным ВОЗ, инкубационный период болезни Nipah может составлять до 45 дней. А признаки болезни проявляются не сразу - только между 4-м и 14-м днями.

Первые симптомы этого заболевания — лихорадка, головная боль и рвота, которые сохраняются от 3 до 14 дней. Дальше может появиться сонливость, потеря ориентации и сознания. После 24-48 часов человек может впасть в кому. В случае, если кто сможет преодолеть болезнь, то их поджидают долговременные последствия в виде неврологических проблем и изменений личности.

Вирусолог Веасна Дуонг все же убеждает в разговоре с BBC, что исследование таких вирусов, как Nipah, дают возможность лучше подготовиться к появляющимся вирусным угрозам.

- Мы наблюдаем тут в Таиланде травоядных летучих мышей - на рынках, в культовых местах, в школах, туристических объектах, как, например, в храмовом комплексе Ангкор Ват. В обычный год сюда устремляются 2,6 миллиона туристов. И это шанс на то, что в 2,6 миллиона случаев вирус Nipah может перепрыгнуть с летучей мыши на человека — и это только в одном месте.