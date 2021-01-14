Израильский профессор Яков Беркун в интервью haqqin.az: «Непонятно, откуда появилось столько слухов о вреде прививок против коронавируса»
Первая партия вакцины от коронавируса SARS-CoV-2 уже в Азербайджане. Препарат китайской компании SinoVac на первом этапе получат работники системы здравоохранения и граждане старше 65 лет. Но какую примерно часть населения следует провакцинировать, чтобы избавиться от коронавируса и связанных с этой инфекцией карантинных ограничений? С этим вопросом haqqin.az обратился к израильскому профессору Якову Беркуну, ведущему специалисту в области педиатрии и заболеваний иммунной системы, заведующему отделением Университетского медицинского центра «Хадасса», клинической базы медицинского факультета Еврейского университета в Иерусалиме.
«Население Азербайджана и Израиля примерно одинаковое - около 10 млн человек, - сказал ученый. - Для выработки коллективного иммунитета, в условиях которого вирусу сложно будет распространяться, необходимо, чтобы количество вакцинированных и переболевших, а у них уже есть антитела к ковиду, составило не менее 70% от общего числа населения».
Как считает профессор Беркун, в Израиле, как и в ряде других стран, отмечается третья волна вспышки коронавируса. При 10 млн населения число заболевших составляет 7-9 тысяч человек в день. И третья волна оказалась настолько свирепой, что превысила количество заразившихся при второй волне. Всего же в Израиле уже переболели более 500 тысяч человек, умерли почти 4 тысячи. В связи с этим в стране проводится интенсивная прививочная кампания, уже вакцинированы почти 2 млн человек.
Отметим, что в Азербайджане заразились 225 346 человек, из которых выздоровели 210 798, то есть у 2,11% населения уже есть иммунитет. Из этого можно сделать вывод, что около 7 млн наших граждан должны пройти вакцинацию, чтобы инфекция была локализована.
По мнению израильского специалиста, очень важно массово вакцинировать людей в возрасте от 65 лет и старше. В Израиле уже привито почти 80% людей этого возраста. Это означает, что будет меньше тяжелых случаев и меньше смертности от ковида.
Ученый также привнес ясность в распространенную некоторыми европейскими СМИ версию, что если по каким-то причинам большое число людей в мире сделает инъекцию только одной из двухэтапных вакцин, то вирус станет еще более устойчивым, практически неубиваемым. «У этой версии нет никаких научно подтвержденных оснований. Уже доказано, что после первой инъекции вакцины эффективность, скажем, РНК-вакцины фирмы Pfizer/BioNTech составляет 50-60%, а после второй - 95%. Однократная вакцина защищает, но недостаточно эффективно. Поэтому необходимо сделать вторую инъекцию вакцины», - утверждает он.
Количество инъекций прививки непосредственно на природу вируса не влияет, а влияет на способность организма противостоять инфекции, уверен специалист. Мутации происходят, когда эпидемию не лечат, вирус распространяется, передается от человека человеку и меняется генная цепочка ковида. Представленные сегодня в мире прививки имеют целью предотвращение заражений. Чем больше будет вакцинированных людей, тем меньше заболеваний ковидом, и, соответственно, вирус будет меньше размножаться и меньше мутировать. А опасения людей в отношении вакцинации связаны с элементарным незнанием принципов действия прививок. Этот необоснованный страх той же природы, как в средние века люди боялись несуществующих духов, идолов и др.
Однако сложилась парадоксальная картина: вакцина является решением проблемы, а люди боятся не проблемы, а ее решения. От ковида умирают 2% от всех заразившихся, среди людей старше 70 лет летальность 30-40%. И почему-то многие боятся вакцины, у которой вероятность побочных эффектов чуть ли один случай на сто тысяч. Непонятно, удивляется профессор, откуда берется столько слухов и домыслов о вреде прививок. Ученые еще не разработали вакцину, а люди уже придумали, что прививки пагубны, вызывают чуть ли не бесплодие. Видимо, врачам надо больше работать в просветительском направлении. Принципы работы вакцины заключаются в том, чтобы ввести в организм ослабленный вирус или его частицу и получить в организме без самого заболевания иммунный ответ. Когда человек столкнется с вирусом, он просто не заразится, так как будет защищен антителами.
Беркун приводит в пример распространяемое антипрививочниками мнение, что вакцина от кори стала причиной роста у детей аутизма. «Слушайте, публикация о связи прививки кори и аутизма появилась 20 лет назад. Потом ученые тщательно проверили такую версию, и выяснилось, что заявивший это исследователь подтасовывал факты. Опубликовавший, как сейчас говорят, фейк медицинский журнал извинился и убрал статью. Досталось и автору за полную фальсификацию фактов. К сожалению, такие фальсификации наносят вред здоровью огромного числа людей. Вакцины - величайшее достижение человечества, благодаря которому удалось спасти миллионы, если не миллиарды жизней. Я никак не связан с фармакологическими компаниями, и меня ни в чем невозможно заподозрить. Как абсолютно человек науки и медицины настоятельно рекомендую не слушать ложь и глупости о вреде вакцин», - советует он.
Из имеющихся на сегодня препаратов для прививок Я.Беркун выделяет РНК-вакцины как наиболее передовые в технологическом плане. Суть этого метода в том, что человеку вводят не вирус или его элементы, а генетический код белка, который быстро исчезает в организме, но успевает запустить механизм выработки иммунной защиты. «Хочу отметить, что генетический код, который вводят, не способен изменять генетику человека. Кстати, врачи могут изменять действие такой вакцины, если произойдут какие-то значительные мутации вируса. Если вирус сильно изменится, то специалисты будут соответственно менять эффективность вакцины. Механизм кодирования РНК-вакцин позволяет его совершенствовать, поэтому эти препараты считаются передовой технологией. Хотя есть вакцины и по старой технологии, которые, возможно, более медленно, но тоже работают. Не исключено, что результаты их эффективности будут не хуже, чем РНК-вакцин. Об этом можно будет судить в будущем, пока же рано делать какие-то выводы о том, какая вакцина окажется более эффективной», - полагает ученый.
Что касается побочных явлений от вакцин, то эксперт сообщил, что из 2 млн привитых в Израиле людей пока задокументирована значимая аллергическая реакция только у двух человек, которые быстро вылечились. Возможно, у этих двух пациентов могла бы развиться аллергия и по другим причинам. То есть побочные явления на вакцину очень редки.
Профессор подчеркнул, что все прививки будут защищать людей и в том случае, если по прошествии времени появятся различные варианты мутировавших коронавирусов. «Предположим, человек переболел или ему сделали прививку, - объясняет он. - Если мутировавший вирус британской или какой-то другой версии попадает в организм этих людей, то их иммунитет среагирует так же, как на оригинальный вирус. Думаю, что активный иммунитет будет держаться больше чем полгода, а частичный скорее всего сохранится на годы. Частичный иммунитет если и не остановит заболевание, то течение его будет намного легче, так как организм уже узнает инфекцию и может атаковать ее».
Однако, предупреждает израильский специалист, даже после того, как 60-70% населения сделает прививки, людям придется какое-то время ходить в масках. В Израиле вакцинированные получают прививочный зеленый паспорт. Им не придется сидеть в карантине при контакте с больным, нет необходимости быть в изоляции и по возвращении из-за границы. Они могут участвовать в каких-то массовых мероприятиях и т.д.
«Однако даже при вакцинации 70% нам придется ходить в масках, так как мы еще не знаем, предотвращает ли вакцинация передачу инфекции. Риск того, что вакцинированный человек будет заразным, очень и очень низкий. Вакцина предотвращает заболевание, но пока не известно, могут ли эти люди быть переносчиками. Наверное, на какое-то время надо перенять традицию некоторых народов Дальнего Востока – носить маски независимо от того, есть или нет острые респираторные заболевания. Но если коронавирус не выкинет каких-то новых сюрпризов, все другие ограничения можно будет снять», - обнадеживает профессор Беркун.
Говоря о методах лечения, профессор отметил, что эффективность лечения во время пандемии совершенствовалась, как говорится, на ходу. Врачи выявили неэффективность препарата хлорохин, за который так агитировал президент Дональд Трамп. Потом начали массово использовать кортикостероиды. Но через определенное время поняли, что это в одних случаях помогает, а в других стероиды абсолютно не влияют на заболевание. Тем не менее уже появились протоколы лечения. К примеру, нет необходимости повально всех подключать к искусственной вентиляции легких, как это было в начале пандемии. «Но каких-то кардинальных решений в лечении COVİD-19, увы, не найдено. И это было ожидаемо, так как в отличие от патогенных бактерий в отношении большинства вирусов нет эффективного лечения. Также нет каких-то изменений в соотношении количества смертей на количество зараженных», — признается ученый.
Подытоживая прошедший пандемичный год, Я.Беркун еще раз повторяет, что на сегодняшний день эффективное лечение только вакцинация.