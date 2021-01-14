Израильский профессор Яков Беркун в интервью haqqin.az: «Непонятно, откуда появилось столько слухов о вреде прививок против коронавируса»

Беседовал: Джейхун Наджафов, собкор 19:37

Первая партия вакцины от коронавируса SARS-CoV-2 уже в Азербайджане. Препарат китайской компании SinoVac на первом этапе получат работники системы здравоохранения и граждане старше 65 лет. Но какую примерно часть населения следует провакцинировать, чтобы избавиться от коронавируса и связанных с этой инфекцией карантинных ограничений? С этим вопросом haqqin.az обратился к израильскому профессору Якову Беркуну, ведущему специалисту в области педиатрии и заболеваний иммунной системы, заведующему отделением Университетского медицинского центра «Хадасса», клинической базы медицинского факультета Еврейского университета в Иерусалиме.

«Население Азербайджана и Израиля примерно одинаковое - около 10 млн человек, - сказал ученый. - Для выработки коллективного иммунитета, в условиях которого вирусу сложно будет распространяться, необходимо, чтобы количество вакцинированных и переболевших, а у них уже есть антитела к ковиду, составило не менее 70% от общего числа населения». Как считает профессор Беркун, в Израиле, как и в ряде других стран, отмечается третья волна вспышки коронавируса. При 10 млн населения число заболевших составляет 7-9 тысяч человек в день. И третья волна оказалась настолько свирепой, что превысила количество заразившихся при второй волне. Всего же в Израиле уже переболели более 500 тысяч человек, умерли почти 4 тысячи. В связи с этим в стране проводится интенсивная прививочная кампания, уже вакцинированы почти 2 млн человек. Отметим, что в Азербайджане заразились 225 346 человек, из которых выздоровели 210 798, то есть у 2,11% населения уже есть иммунитет. Из этого можно сделать вывод, что около 7 млн наших граждан должны пройти вакцинацию, чтобы инфекция была локализована. По мнению израильского специалиста, очень важно массово вакцинировать людей в возрасте от 65 лет и старше. В Израиле уже привито почти 80% людей этого возраста. Это означает, что будет меньше тяжелых случаев и меньше смертности от ковида. Ученый также привнес ясность в распространенную некоторыми европейскими СМИ версию, что если по каким-то причинам большое число людей в мире сделает инъекцию только одной из двухэтапных вакцин, то вирус станет еще более устойчивым, практически неубиваемым. «У этой версии нет никаких научно подтвержденных оснований. Уже доказано, что после первой инъекции вакцины эффективность, скажем, РНК-вакцины фирмы Pfizer/BioNTech составляет 50-60%, а после второй - 95%. Однократная вакцина защищает, но недостаточно эффективно. Поэтому необходимо сделать вторую инъекцию вакцины», - утверждает он. Количество инъекций прививки непосредственно на природу вируса не влияет, а влияет на способность организма противостоять инфекции, уверен специалист. Мутации происходят, когда эпидемию не лечат, вирус распространяется, передается от человека человеку и меняется генная цепочка ковида. Представленные сегодня в мире прививки имеют целью предотвращение заражений. Чем больше будет вакцинированных людей, тем меньше заболеваний ковидом, и, соответственно, вирус будет меньше размножаться и меньше мутировать. А опасения людей в отношении вакцинации связаны с элементарным незнанием принципов действия прививок. Этот необоснованный страх той же природы, как в средние века люди боялись несуществующих духов, идолов и др. Однако сложилась парадоксальная картина: вакцина является решением проблемы, а люди боятся не проблемы, а ее решения. От ковида умирают 2% от всех заразившихся, среди людей старше 70 лет летальность 30-40%. И почему-то многие боятся вакцины, у которой вероятность побочных эффектов чуть ли один случай на сто тысяч. Непонятно, удивляется профессор, откуда берется столько слухов и домыслов о вреде прививок. Ученые еще не разработали вакцину, а люди уже придумали, что прививки пагубны, вызывают чуть ли не бесплодие. Видимо, врачам надо больше работать в просветительском направлении. Принципы работы вакцины заключаются в том, чтобы ввести в организм ослабленный вирус или его частицу и получить в организме без самого заболевания иммунный ответ. Когда человек столкнется с вирусом, он просто не заразится, так как будет защищен антителами.