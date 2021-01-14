США сократили число военных в Афганистане и Ираке

Министерство обороны США заявило о сокращении американского военного контингента в Афганистане и Ираке до 2,5 тыс. в каждом государстве. Об этом говорится в заявлениях исполняющего обязанности главы Пентагона Кристофера Миллера.

"Сегодня Соединенные Штаты сократили численность войск в Ираке до 2 500 человек по указанию президента Трампа", - цитирует ТАСС пресс-релиз.

В другом документе также указывается, что теперь "в Афганистане численность войск достигла 2 500 человек".

Reuters в понедельник сообщало, что Минобороны США не остановило вывод американских войск из Афганистана, несмотря на вступление в действие оборонного бюджета на нынешний финансовый год. Он запрещает дальнейшие сокращения контингента, пока Пентагон не уведомит Конгресс об оценке рисков, связанных с этим.

Ранее глава Пентагона Кристофера Миллер сообщил, что власти к 15 января 2021 года намерены оставить в Афганистане и Ираке по 2,5 тыс. своих военнослужащих.