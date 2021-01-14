Доллару предсказали долгую жизнь

Американский доллар останется мировой резервной валютой на длительную перспективу - от 30 до 50 лет. С таким прогнозом на Гайдаровском форуме выступил глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.

"Американская валюта как мировая резервная валюта будет превалировать еще долго, и не менее 30-40 и 50 даже лет она будет оставаться основной. Китайская валюта пока не станет мировой резервной валютой", - приводит слова Кудрина ТАСС.

Кудрин пояснил, что Пекин пока не обеспечивает свободу движения капитала в свою страну и свободу определения цен активов в самом Китае. По его словам, в мире "не очень доверяют" китайской статистике. "То есть китайская экономика для нас немножко неопределенная величина, чуть-чуть "черный ящик", несмотря на ведущие передовые компании, которые имеют листинг на мировых биржах", - отметил глава российской Счетной палаты.

Только когда Китай станет более прозрачным для всего мира, можно будет прогнозировать его влияние на мировую экономику, отметил Кудрин, добавив: "Китай этот процесс пройдет лет за 30".