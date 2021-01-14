За продажу оружия: Госдеп озвучил новые антииранские санкции

США объявляют о введении санкций в отношении Организаций морской промышленности, аэрокосмической промышленности и авиационной промышленности Ирана за деятельность, связанную с распространением обычных вооружений. Об этом говорится в заявлении госсекретаря США Майкла Помпео.

"Сегодня мы вводим санкции в отношении Организации морской промышленности, Организации аэрокосмической промышленности и Организации авиационной промышленности Ирана за участие в деятельности, которая вносит существенный вклад в поставки, продажу, передачу, напрямую или косвенно, из Ирана или в Иран, для использования Ираном или в его интересах, вооружений или соответствующих материалов, включая запасные части, - цитирует ТАСС текст заявления. - Каждая из этих организаций производит летальное военное оборудование для иранских военных, включая Корпус стражей исламской революции".

Власти США вводят санкции в отношении семи юридических и двух физических лиц, связанных с поставками стали в Иран, говорится в заявлении Помпео. Компании, попавшие под санкции, базируются в Иране, КНР и ОАЭ.

Напомним, 13 января Министерство финансов США объявило о введении односторонних рестрикций в отношении двух граждан Ирана и 16 предприятий за их связи с руководством Исламской Республики.