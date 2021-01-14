Мамед Эфендиев, отдел экономики 21:05

Несмотря на огромные расходы в прошлом году на социальные услуги, Министерству труда и социальной защиты населения Азербайджана удалось сэкономить сотни миллионов манатов и вернуть их в бюджет. Об этом заявил министр Сахиль Бабаев на недавнем совещании, посвященном итогам 2020 года. И это в год невиданной по масштабам пандемии, хотя обычно бывает наоборот – социальные расходы превышают прогнозы, что доставляет много хлопот правительству.

Да, все возросшие за год соцвыплаты были полностью и своевременно осуществлены. По соответствующему распоряжению главы государства в начале 2020 года все пенсии по стране были индексированы и повышены на 16,6%. В целом же пенсионные выплаты по сравнению с 2019 годом выросли на 20%. Президентские стипендии увеличились на 25%, соцпособия - на 15%. В общем выплаты охватили более 2 млн граждан. В результате проведенных реформ в Азербайджане средняя сумма пенсий увеличилась на 13%, составив 300 манатов, средняя сумма пенсий по возрасту возросла на 13% и составила 330 манатов. Таким образом, по индексу покупательной способности как минимальной, так и средней пенсии Азербайджан сохранил лидерство на пространстве СНГ. Был расширен также круг охвата механизма адресной социальной помощи. За год 322 тыс. членов 77 тыс. семей была выплачена адресная помощь. Это по сравнению с 2019 годом на 19 тыс. человек больше, а с учетом 15-процентного роста среднемесячная выплачиваемая сумма возросла до 240 манатов. Причем при осуществлении всех социальных выплат предпринимаются меры по автоматизации и электронизации, контакты между гражданином и чиновником снижаются до минимума. В результате в 2020 году 95 тыс. назначений как по пособиям и стипендиям, так и пенсиям были осуществлены посредством электронного портала, без контактов гражданин-чиновник. Кроме того, в результате рассмотрения необоснованных пенсионных дел, необоснованных и фиктивных дел, связанных с инвалидностью, других выплат в течение года были сэкономлены средства в размере 125 млн манатов. С другой стороны, в результате увеличения сборов в течение года были сэкономлены средства в размере 160 млн манатов, 250 млн манатов (из общей суммы в 285 млн манатов) были переданы в госбюджет, 35 млн манатов направлены в резерв Пенсионного фонда на 2021 год. Министр отметил, что в целом в течение последних двух лет, несмотря на рост размера выплат населению на 1 млрд манатов, сумма трансферта из госбюджета сократилась, при этом средства в размере 570 млн манатов были возвращены в госбюджет. Разработаны также механизмы по оказанию поддержки семьям шехидов, участников Второй Карабахской войны, а также раненых солдат. А 31 декабря распоряжением президента были увеличены пенсии: семьи шехидов теперь будут получать 500 манатов, инвалиды войны 1-й группы – 400 манатов, инвалиды войны 2-й группы – 350 манатов, а инвалиды 3-й группы - 300 манатов. Пенсии национальных героев достигли 1800 манатов. Более того, учреждена новая пенсия - пенсия президента Азербайджанской Республики герою Отечественной войны, сумма которой определена в размере 2000 манатов. Рост пенсий охватывает в целом около 100 тыс. человек.