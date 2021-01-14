Беседовал: Джейхун Наджафов, собкор 21:13

В Азербайджане состоялось эпохальное событие. Впервые за 30 лет нагорную часть Карабаха посетил глава азербайджанского государства. Президент Ильхам Алиев побывал с однодневным визитом в исторической столице Карабаха, самом крупном городе – Шуше. В последний раз руководитель Азербайджана посетил Ханкенди (Степанакерт) 30 лет назад. После свержения А.Муталибова вооруженными отрядами НФА, главы азербайджанского государства так и не смогли посетить Карабах. Осенью 1991 года первый президент Азербайджана Аяз Муталибов вместе с президентом Российской Федерации Борисом Ельциным и президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым совершил поездку в бушующую ненавистью национализма и оголтелого сепаратизма столицу Нагорно-Карабахской автономной области (НКАО) Азербайджана. В интервью haqqin.az экс-глава Азербайджанской Республики А.Муталибов поведал об оставшихся за кулисами официальных событий детали и подробности этого визита.

- В сентябре 1991 года президентом СССР был Горбачев, но в Карабах поехали Ельцин и Назарбаев. Какие полномочия были у Ельцина, который, в принципе, был президентом одной из республик, а не союзного государства? - О готовящемся визите Ельцина и Назарбаева заранее, как это принято, руководство республики не уведомляли. Поездка для нас получилась спонтанной, так как оба официальных визитера не согласовывали с нами свою, как они потом ее назвали, - миротворческую миссию в Нагорный Карабах. Мы, в Баку, об их намерении ехать в Степанакерт (Ханкенди) узнали в последний момент, когда нам позвонили из Москвы и сообщили, что президенты РСФСР и Казахстана летят в Азербайджан. Я встретил двух президентов и сопровождавших их лиц в бакинском аэропорту и поздним сентябрьским вечером отвез в гостевой дом. Во время неформальной беседы Ельцин предложил перенести обсуждение карабахского вопроса в Степанакерт. Обращаясь к Назарбаеву, он сказал: «Давайте отдохнем, а завтра отправимся в столицу НКАО». В ответ я предложил ему вначале пообщаться с нами в Баку, а уж потом строить планы на поездку по республике. Иначе нам сложно будет объяснить общественности, почему, минуя азербайджанское руководство, миссия миротворцев будет обсуждать карабахскую проблему с площадки в НКАО. Получается, сказал я, что Баку просто ваш транзитный пункт на пути в Степанакерт, и как объяснить людям цель вашего визита, с какой программой и предложениями вы прилетели в республику? Этот разговор был продолжен утром в формате правительственных делегаций России, Казахстана и Азербайджана. На встрече я заявил, что сепаратизм представляет опасность не только для Азербайджана, но и для других республик. И в первую очередь - для России, которая на 80% состоит из автономий. Азербайджан занимает на Кавказе подобающее место, и мы хотели бы оставаться дружественной страной соседней России. Наша республика далека от того, чтобы поддерживать какие выпады, ущемляющие российские интересы в регионе. Мы рассчитываем на солидарность стран СНГ в вопросах, которые сегодня тревожат Азербайджан. Выслушав меня, Ельцин кивком головы дал понять, что согласен. Дальше вместе с двумя президентами мы поехали в Гянджу, чтобы оттуда на самолете отправиться в Ходжалы, а оттуда на машине в Ханкенди. По дороге, в машине, министр внутренних дел РСФСР Баранников, также прибывший в Баку, сказал мне, что Ельцин хочет заехать на базу ВДВ в Гяндже. Нас устраивало, что Ельцин посетит два места в Азербайджане. Обсуждая детали поездки, спросил, что он думает о решении самороспуска азербайджанской Компартии, которое приняли на последнем съезде КПА. Тогда я состоял в двух чинах - первый секретарь ЦК КПА и президент страны. Роспуск КПА мы считали правильным, так как страна должны была перестроиться на новую государственную систему. Ельцин заявил, что поддерживает это решение, считая, что оно соответствует демократизации политической системы постсоветского пространства. Привожу этот эпизод, поскольку он имеет отношение к ситуации, которая складывалась вокруг Карбаха. Ночь мы провели в Гяндже в гостевом доме бывшего горкома партии. Утром Назарбаев неожиданно заявил: «Мы решили, чтобы вы далее нас не сопровожали». - «Простите, - парировал я, - а как я объясню людям, почему вы на ходу поменяли формат предстоящей встречи в Степанакерте и почему я сошел с машины на полпути в НКАО?. Так, что я поеду с вами в Карабах». Нюанс этот всплыл на этапе уже, так сказать, реализации программы Ельцина и Назарбаева в том виде, как они себе это представляли. Только выйдя из самолета в Ходжалы, я вспомнил, что не дал поручение охране в связи с тем, что направляюсь в Степанакерт. То есть нет у меня экипированной машины, охраны и др. Смекнув, что могу остаться совсем один, сел в машину ельцинской охраны. Охранники, поняв ситуацию, выставили автоматы УЗИ в окна машины - похоже, они готовились отстреливаться. Мне они заявили, что если что - готовы принять бой. Я улыбнулся и заверил их, что ничего с ними не случится; «Армяне вас встретят с цветами. Вы же такие желанные для них гости».

- К тому времени армянские экстремисты уже осуществили ряд террористических актов: взрыв автобуса Агдам-Тбилиси, убийство азербайджанцев в Юхары и Ашагы Аскипара, Баганис-Айруме и др. И вы не опасались попасть в руки армянских бандитов? - На осознание риска времени не было. Когда подъезжали к Степанакерту, мне сообщили, что на здании облисполкома висят флаги Армении и России, а азербайджанского флага нет. В здании обкома располагался подчинявшийся Виктору Поляничко Комитет управления Нагорным Карабахом под эгидой азербайджанского правительства. А в здании облисполкома работало местное руководство во главе с ярым сепаратистом первым секретарем Нагорно-Карабахского обкома КПСС Генрихом Погосяном. Я тут же сказал Ельцину, что флага Азербайджана на здании облисполкома нет, это зафиксируют азербайджанские журналисты и будет скандал: НКАО не признает юрисдикцию Азербайджана. Ельцин поворачивается к госсекретарю первого заместителя председателя правительства РСФСР Геннадию Бурбулису и говорит: «Позвони своим друзьям, чтобы убрали все флаги». Зная о визите Ельцина, сепаратисты на площади в центре Степанакерта организовали большой митинг. Борис Николаевич оказался в своей стихии – приветствовал и пожимал руки митингующим, но на трибуну не поднялся. В какой-то момент толпа заметила меня рядом с Ельциным. Вот чего никто там не ожидал, это что я окажусь в Степанакерте, да еще на митинге. Улучив момент обратился к Ельцину: «Борис Николаевич, а флаги висят на месте, их не сняли». Он опять дает Бурбулису поручения. Подождав минут пять минут обращаюсь к Ельцину: «Так флаги-то не сняты! Скандала не миновать!» И тогда Ельцин разворачивается и говорит: «Ладно, веди меня туда, куда ты хочешь привести». Таким образом удалось увести Ельцина с митинга. Мы пришли в обком, где оставались единичные работники Поляничко. Ельцин вдруг обратил внимание на то, что в его делегации нет министра обороны СССР Евгения Шапошникова. Озадаченный президент России из обкома по телефону связался с министром и начал отчитывать его, требовал незамедлительно прибыть в Степанакерт. А тот ссылался на отсутствие разрешения Горбачева. «Какой-такой Горбачев, я приказываю прибыть сюда», - кричал рассерженный Ельцин. Чуть позже выяснилось, что куда-то исчез и первый заместитель министра обороны СССР Павел Грачев. Оказалось, что он остался в Гяндже, занялся какими-то своими делами. Инструкторы команды Поляничко подали чай. Уже очень разгневанный Ельцин потребовал от Бурбулиса, что бы тот привел собравшихся в облисполкоме представителей карабахской общественности к нему в здании обкома. Я понимал, что никто не придет, но выжидал, чтобы Ельцин и Назарбаев убедились, какого характера люди нагнетают ситуацию в НКАО. Немного подождав, сказал им, что не хочу, что бы их миссия потерпела фиаско и предложил им идти в облисполком, а потом вернуться за мной. И Ельцин пошел туда, выступил перед ними, а затем с Назарбаевым они вернулись в здание обкома, откуда мы поехали обратно в Гянджу. Видимо, Ельцин рассчитывал быстро и легко разобраться в ситуации. Он не представлял себе, какие жесткие формы и обороты принял сепаратизм в НКАО. - А если бы вы пошли вместе с Ельциным на встречу с «общественностью»? - Я мог бы сделать это, но существовала очень высокая вероятность провокации. Армяне весьма неприязненно и бесцеремонно отнеслись к приехавшим со мной журналистам. Даже пострадал турецкий журналист – ему сломали фотоаппарат. - Говорят на вас в Ханкенди чуть было не напали. Ельцину даже пришлось пригрозить армянам… - Ко мне из армян никто не подходил, держались на расстоянии. А если бы кто-то подошел, то получил бы адекватный ответ. - Не заметили ли тогда в толпе будущих «лидеров» Саргсяна и Кочаряна? С Кочаряном в то время происходила стремительная метаморфоза - инструктор Степанакертского горкома ЛКСМ Азербайджана превратился в террориста, торговавшего трупами солдат во время первой карабахской войны… - Нет, не видел. В те годы они были на очень низовых ролях. - Так в чем же был смысл карабахского вояжа Ельцина и Назарбаева? - Участие Назарбаева вообще оказалось чистой формальностью. Те, кто готовил поездку двух президентов, видимо, слабо представляли, что на самом деле происходит в Нагорном Карабахе. А сложность обстановки там исключала возможность прямых указаний. Наверное, Ельцину надо было на месте ознакомиться с ситуацией и подготовить все то, что позволило бы локализовать этот конфликт. Они приехали неподготовленными, никакого плана или программы урегулирования у них не было, да и на там не особенно вникали. Визит носил характер пиара президента РСФСР. Типа Ельцин и Назарбаев совершают миротворческую миссию в вспыхнувший насилием Карабах. Кстати, по возвращении мне позвонил Горбачев, который тогда был уже в преддверии своей отставки. «Ну что? Ельцин собирается решить карабахскую проблему», - саркастически вопросил он. «Не сомневайтесь, кто бы ни бы не взялся за решение этой проблемы, мы будем помогать ему. Большое спасибо Борис Николаевичу за то, что он попытается урегулировать конфликт. Если сумеет, мы будем только благодарны», - ответил я. Возможно, на том этапе Ельцин хотел заполучить пальму первенства, мол, вот он уже занимается карабахским конфликтом. Однако старая партийная гвардия воспрепятствовала тому, чтобы Ельцин заработал авторитет на этой поездке. А вообще ничего конкретного - приехали, отметились и уехали… - На что, собственно, рассчитывали армяне, поднимая вопрос об отделении Нагорного Карабаха? Могли ли они представить в какую мясорубку народов превратится этот безумный шаг… - Армяне были уверены, что, когда они объявят о решении отделиться от Азербайджана, азербайджанцы пошумят-пошумят и конце концов согласятся с передачей Нагорного Карабаха Армении. В этом мнении их старательно убеждали лоббисты в Москве и на Западе. Диаспора уверяла их, что азербайджанцы в конечном счете согласятся. Мол, в Баку скажут: ну что поделать, армяне же наши соседи. В Москве на происходящее смотрели со своего ракурса и понимали, что передача этих земель Армении опасна с точки зрения стабильности СССР. В Кремле никто нам не говорил: «Хорошо бы передать НКАО Армении…» Дело в том, что первый лозунг демонстраций сепаратистов в Степанакерте декларировали: «Мы хотим выйти из состава Азербайджана». И этот лозунг настораживал Кремль, который видел в этом прецедент выхода из СССР балтийских стран. Потом армяне поняли свою ошибку и сменили лозунг на «Мы хотим подчиняться Москве». И этот лозунг дошел до ушей чиновников вроде Аркадия Вольского, которые начали продвигать идею урегулирования конфликта путем установления прямого управления НКАО со стороны Москвы. Другая проблема была в том, что тогдашние российские демократы встали на сторону армян. Бурбулис, Старовойтова, члены межрегиональной парламентской группы и ряд других персон сформировали позицию Ельцина. Они не скрывали своего неприязненного отношения к азербайджанцам. Официальная Москва лишь однажды высказала свою позицию в отношении территориальных претензий Еревана. Летом 1988 года на пленуме ЦК, посвященном карабахскому урегулированию, Горбачев старозаветными изречениями о дружбе и общечеловеческих ценностях в принципе отверг требования армян в отношении передачи НКАО. Тогдашняя центральная пресса показала ряд передач, где раскрывала абсурдность причин, по которым армяне требовали выхода из состава Азербайджана. Однако те, кто стоял за спиной карабахских событий, все время ужесточали свою позицию. Они были заинтересованы в том, чтобы сделать урегулирование невозможным, чтобы процесс пошел по необратимому пути. Они настойчиво продвигали провокационную формулировку «Карабах - часть Армении». В то же время костяк партийного аппарата КПСС, который был в меньшинстве, осознавал катастрофические последствия сепаратизма для СССР. Надо отметить, что уже в те годы на стороне сепаратистов были практически все центральные средства массовой информации и демократические организации России. А на уровне властей СССР не было решительного настроя спасти от столкновения эти два народа. Там главенствовали политически игры, и никто не понимал, что за политиканством последуют громадные кровавые потери.