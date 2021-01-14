Вице-спикер Лена Назарян: Армении нужен мир со всеми соседями

Вице-спикер Национального собрания Армении Лена Назарян, комментируя реваншистские настроения армянских экспертов, политиков и общественных деятелей, призвала работать над установлением "долговременного или даже постоянного мира" со всеми соседними странами.

"Сегодня многие эксперты, различные деятели говорят, мол, через несколько лет мирной жизни мы станем сильнее, вооружимся, а потом пойдем за нашей долей победы. Извините, я считаю это мышление регрессивным и вредным. И хочу, чтобы мне пальцем показали, за счет чьего 18-летнего сына они хотят это сделать", — цитирует Назарян Sputnik Армения.

"Регион, в конце концов, должен иметь человеческое лицо", — сказала армянский политик.