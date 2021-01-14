Согласно информации, в ходе мероприятий по предоставлению семьям шехидов и лицам, получившим инвалидность при защите и восстановлении территориальной целостности Азербайджана, 20 частных домов в Бейлаганском, Тертерском и других районах республики было отмечено, что 2020 год, ставший славной героической страницей нашей истории в связи с Великой Победой азербайджанской армии в Отечественной войне под руководством президента, Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева, также запомнился как год дальнейшей реализации важных программ в социальной сфере.

В Азербайджане в полном объеме реализована программа за 2020 год по предоставлению семьям шехидов и инвалидам Карабах ской войны 1 500 квартир и частных домов. Об этом haqqin.az сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты населения.

В мероприятии по предоставлению домов семьям шехидов и инвалидам Карабахской войны приняли участие заместитель министра труда и социальной защиты населения Идаят Абдуллаев, главы исполнительной власти Бейлаганского и Тертерского районов - Асиф Агаев и Мустагим Мамедов.

И. Абдуллаев сообщил, что по поручению президента Ильхама Алиева успешно реализована программа по предоставлению в 2020 году семьям шехидов и инвалидам войны рекордного количества жилья – 1 500 квартир и частных домов. По его словам, за прошедший период социальные партнеры в рамках социальной ответственности оказали значительную поддержку в вопросе предоставления жилья семьям шехидов и лицам, получившим инвалидность в связи с защитой и восстановлением территориальной целостности Азербайджана, и работы в данном направлении продолжаются.

Замминистра также сообщил, что в целом семьям шехидов и инвалидам Карабахской войны передано более 9 100 квартир и частных домов. Учитывая, что в освобожденных районах для вынужденных переселенцев будут построены дома, президент Ильхам Алиев поручил предоставить построенные для них квартиры семьям шехидов.

Было подчеркнуто, что указы главы государства от 30 декабря 2020 года стали еще одним проявлением особой заботы о семьях шехидов и ветеранах войны. Указами президента Азербайджана размер ежемесячной президентской пенсии для семей шехидов был увеличен на 66,7 процента - с 300 до 500 манатов, Национальным героям Азербайджана – на 20 процентов, с 1 500 до 1 800 манатов. Кроме того, в среднем более чем на 50 процентов увеличен размер пенсии, предусмотренной для лиц, получивших инвалидность во время боевых действий за восстановление и защиту территориальной целостности Азербайджана, также была учреждена ежемесячная президентская пенсия для Героев Отечественной войны в размере 2000 манатов.

Граждане, которым было предоставлено жилье, выразили Президенту Ильхаму Алиеву благодарность за особую заботу о повышении их социальной защиты и улучшении жилищных условий, а также за предоставленные им сегодня новые частные дома.