Спасти из «плена»: в Армении мошенник выманил у родителей пропавшего солдата $3 тыс

В Армении городе Раздан мошенник, обманув родителей погибшего в ходе войны в Карабахе военнослужащего, выманил у них почти $3 тыс. Об этом сообщила пресс-служба полиции Армении.

Sputnik Армения пишет, что 13 января житель Раздана сообщил полиции, что с 1 октября от его сына нет никаких вестей. Впоследствии его супруге кто-то сообщил, что сын попал в плен. Мужчина, назвавшийся Арутом, пообещал женщине за определенную сумму вызволить его. Злоупотребив доверием матери, за два месяца мошенник выманил у семьи 1,5 млн драмов ($3 тыс.), которые ему перечисляли через терминал.

Родные солдата окончательно убедились, что их семью обманывают, когда получили весть о гибели сына.

По факту мошенничества было открыто уголовное дело, в результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские Раздана установили личность преступника и задержали его.