Ильхам Алиев: «Проявив героизм, поднявшись по отвесным скалам, мы вернули Шушу...»

«Армянские вандалы сравняли с землей все наши города. Находясь сейчас на освобожденных землях, я вижу это своими глазами, должен увидеть и весь мир. Они сравняли с землей наши мечети, могилы, исторические памятники, все здания. Этот мавзолей тоже разрушили враги-чужеземцы. В этой части мавзолея были узоры. Есть исторические фотоснимки, все снято и разграблено, мавзолей разрушен». Как сообщает АзерТАдж, об этом сказал президент Ильхам Алиев у мавзолея Моллы Панаха Вагифа во время поездки в Шушу.

«Какое же чувство вражды надо было иметь в сердце, чтобы учинить такой вандализм. Его совершил тандем Саргсян-Кочарян. Именно тандем Саргсян-Кочарян привел наши города в такое состояние. Мы уничтожили бандитов, ходжалинских палачей... Мы уничтожили их армию. Проявив героизм, поднявшись по отвесным скалам, мы вернули Шушу, захваченную их армией. Сражаясь против пушек и танков с легким оружием, ножами, мы уничтожили их армию... Все увидели, что случается с теми, кто нас задевает. Пусть никто не забывает этот железный кулак. Мы сломали хребет врагу. Если понадобится, сломаем еще раз. Кочарян-Саргсян, враги азербайджанского народа, вы привели эти места в такое состояние. Я пришел как Верховный главнокомандующий победоносной Армии, и стою здесь, на своей земле. Вашего следа здесь нет и больше не будет, никогда не будет.

Сегодня в Нагорном Карабахе некоторые элементы, именующие себя политиками, вновь пытаются поднять голову. Пусть не забывают, что не следует испытывать наше терпение, пусть не забывают 44-дневной войны. А то заявляют, что создадут армию и вернут земли обратно. Придите, заберите. Придите сюда, вы здесь, недалеко», - сказал глава государства.