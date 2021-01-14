Ильхам Алиев: К сожалению, компания одной из стран была заодно с армянами в этих грязных делах

«Мы охраняем и будем охранять храмы всех религий. Пусть никто не сомневается в этом. Это уже продемонстрировала как история независимости, так и история до независимости. У нас охраняются памятники всех религий – церкви, синагоги, в том числе армянская церковь в центре Баку охраняется, отремонтирована государством. А что сделали они? Находясь в Зангилане и выступая перед разрушенной мечетью, от которой остались лишь стены, я, обращаясь к азербайджанскому народу, рассказал о том, что они сделали. Обращаясь к международным организациям, я сказал: приезжайте и посмотрите, подготовьте отчет здесь, а не в кабинетах ». Как сообщает АзерТАдж, об этом сказал президент Ильхам Алиев , посетив мечеть Саатлы в городе Шуша.

«Не верьте ложным данным руководства Армении и его защитников, приезжайте и посмотрите своими глазами, во что они превратили наши мечети. Просто для того, чтобы создать видимость, они вместе с одной из иностранных компаний якобы отремонтировали мечеть Юхары Говхарага. Этот ремонт нам не нужен. Этот ремонт – символ лицемерия. Это было сделано просто, чтобы создать видимость того, что руководство Армении якобы ремонтирует мечети. К сожалению, компания одной из стран была заодно с ними в этих грязных делах. Конечно, ремонт мечети Юхары Говхарага неприемлем, потому что они без нашего разрешения, незаконно заявились на наши земли, месяцами сидели там, находясь в сговоре с режимом криминальной хунты Армении, якобы отремонтировали эту мечеть. Нам такой ремонт не нужен, пусть никого не обманывают и пусть никто не поддается на эту ложь.

Мы снова отремонтируем все наши мечети, восстановим их, и весь мир должен увидеть, в какое состояние ненавистный враг привел наши священные храмы.

После освобождения Шуши от оккупации начался процесс восстановления города, всех исторических зданий. Положен конец попыткам арменизации Шуши. На протяжении тридцати лет они пытались арменизировать Шушу, но это им не удалось. Это чужой для них город, если бы они считали его своим, то не привели в такое состояние. Настоящие хозяева Шуши вернулись. Мы вернулись. Шуша наша! Карабах – это Азербайджан!» - сказал глава государства.