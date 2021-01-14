Великобритания ощутила Brexit: «Административный кошмар» наш обзор
Сценка в паромном терминале Hook of Holland, о которой haqqin.az уже сообщал, когда таможенники отобрали бутерброды у британских водителей грузовиков, означает гораздо больше, чем все политические декларации последних месяцев. Так пишет Дойче велле.
С прошедших выходных газеты и журналы Туманного Альбиона полны сообщениями о неожиданных последствиях Brexit и торгового соглашения между Брюсселем и Лондоном. Так, Daily Mail печалится о «бюрократии в портах, связанной с Brexit», и публикует фото пустых полок в супермаркетах, на которых еще недавно лежали салат, цветная капуста, апельсины.
В Париже сеть магазинов Marks&Spencer делится своими проблемами — в ее продовольственных отделах нехватка товаров, так как этот британский торговый монстр не может экспортировать в ЕС даже собственную продукцию. В свою очередь, организации малого и среднего бизнеса обращаются через телевидение к властям Великобритании начать новые переговоры с Евросоюзом.
Ответственный за это британский министр Майкл Гов предостерегает, что в течение ближайших недель надо ожидать дальнейших «значительных заторов на границах», так как большее количество грузовиков должно будет подвергнуто более тщательной проверке.
Паромные порты, такие как Кале, на рубеже года были загружены на 25 процентов, однако, когда запасы на начало года будут исчерпаны, а транспортный поток вырастет до своего обычного объема - до 10 тысяч грузовиков на северном побережье Франции, проблем здесь прибавится.
Французская полиция уже предупредила, что серьезно относится к контролю, и не будет никакого переходного периода.
Крупный паромный оператор DFDS в то же время сообщает, что большое число грузовиков задерживается из-за отсутствия или неверно оформленных документов. Курьерская служба DPD прекратила до середины месяца обслуживание в ЕС, чтобы сориентироваться, как действовать в новых условиях.
Некоторые транспортные фирмы последовали этому примеру, так как их водители не в состоянии разобраться с дополнительным объемом работы и простоями.
Одна из фирм, которая занимается приграничной торговлей электроникой, допускает, что интернет-торговцы в ближайшие недели поймут, что Brexit для них будет означать не только подачу новых документов о происхождении товара, новый расчет уплаты НДС и иные проблемы.
- В течение первых полутора недель была видна лишь верхушка айсберга, - говорит торговый эксперт Мартин Палмер из компании Hurricane. - Изменения коснулись фирм, которые рассматривали Великобританию как базу дистрибуции в торговле с ЕС. Например, джинсы, ввозимые в Великобританию из Бангладеш, могут быть обложены таможенным сбором. В будущем, на основе новых условий декларирования, при их продаже в страны ЕС, они снова должны быть обложены таможенной пошлиной. Они ведь не изготовлены как минимум на 50 процентов в Великобритании, как это предусмотрено правилами. В связи с этим такая продажа модной одежды или электронной техники перестанет быть выгодной.
Даже сеть традиционных торговых домов John Lewis приостановила поставки в Евросоюз. То же самое сделала и фирма по торговле деликатесами Fortnum& Mason в Лондоне, известная своим ассортиментом чая и знаменитым апельсиновым джемом.
Накануне праздников высший британский чиновник госказны в Палате общин признал, что предполагает дополнительные затраты для британской экономики до 7 миллиардов фунтов ежегодно. Эта сумма приблизительно равна недавнему вкладу Великобритании в бюджет ЕС.
Но и это не все. Когда Лондон выйдет из европейского таможенного союза, придется заполнять таможенные декларации. Кроме этого, обязательны будут документы о происхождении продукции, ветеринарные сертификаты, сертификаты соблюдения продовольственных норм и многое другое.
Объединения бизнеса уже вовсю говорят о обрушившемся кошмаре - логистическом, административном и регуляторном.
- Это самые большие изменения в торговых отношениях между соседними странами, которые наступили в течение одного дня, - говорит эксперт по вопросам торговли Дэвид Хениг из UK Trade Forum.
С одной стороны, правительство не указывало на проблемы, с другой, представители бизнеса не понимали, что ЕС - это основа их свободной торговли с Европой.
- Не могли себе представить, что все изменится с выходом из Евросоюза. Плач и скрежет зубов сейчас повсюду, так как им не хватает знания об ограниченном характере договора о свободной торговле.
- Все скорректируется, - успокаивает Хениг. - Часть экспорта задерживается уже сейчас, часть приостановится позже из-за растущих расходов и административных осложнений. Экономическая приспосабливаемость неизбежна, но часть этого процесса будет видна только спустя годы. - Такой предвидит ситуацию эксперт.
Например, автомобильное производство уйдет из Великобритании только тогда, когда британская продукция будет невыгодной после амортизации британских инвестиций. Эксперт по вопросам торговли считает, что последствия Brexit будут сказываться в Великобритании на протяжении от 5 до 10 лет.
Правительство в Лондоне должно решительнее и больше помогать фирмам и вести переговоры с ЕС в деле упрощения процессов на границах, считает Хениг. Он исключает возможность изменения текста подписанного нового договора, чего требуют организации, защищающие интересы бизнеса.
- Всегда было ясно, что будут огромные проблемы, - резюмирует эксперт.
В свою очередь, в Европарламенте после дебатов в понедельник стало ясно, что торговый договор между ЕС и Великобританией не натолкнется на проблемы при ратификации. Председатель комиссии по торговле Бернд Ланге сказал, что хочет внимательно прочесть 1 200 страниц документа и быть им довольным.
Еврокомиссия одобрила результат переговоров в пользу поддержки внутреннего рынка, особенно в части честной конкуренции. А Леон Дельво из Генеральной дирекции по вопросам торговли уже не в первый раз указал: «Это только договор о свободной торговле. Были представлены и другие предложения. Но британцы выбрали наименее амбициозное».
Словом, можно сказать, что начавшийся после Brexit «административный кошмар» с многомиллиардными затратами будет длиться в королевстве не один год. И страдать от этого будут простые люди, и не исключено, что последуют банкротства в сфере бизнеса.