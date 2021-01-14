Отдел международной политики 23:12

Сценка в паромном терминале Hook of Holland, о которой haqqin.az уже сообщал, когда таможенники отобрали бутерброды у британских водителей грузовиков, означает гораздо больше, чем все политические декларации последних месяцев. Так пишет Дойче велле. С прошедших выходных газеты и журналы Туманного Альбиона полны сообщениями о неожиданных последствиях Brexit и торгового соглашения между Брюсселем и Лондоном. Так, Daily Mail печалится о «бюрократии в портах, связанной с Brexit», и публикует фото пустых полок в супермаркетах, на которых еще недавно лежали салат, цветная капуста, апельсины.

В Париже сеть магазинов Marks&Spencer делится своими проблемами — в ее продовольственных отделах нехватка товаров, так как этот британский торговый монстр не может экспортировать в ЕС даже собственную продукцию. В свою очередь, организации малого и среднего бизнеса обращаются через телевидение к властям Великобритании начать новые переговоры с Евросоюзом. Ответственный за это британский министр Майкл Гов предостерегает, что в течение ближайших недель надо ожидать дальнейших «значительных заторов на границах», так как большее количество грузовиков должно будет подвергнуто более тщательной проверке. Паромные порты, такие как Кале, на рубеже года были загружены на 25 процентов, однако, когда запасы на начало года будут исчерпаны, а транспортный поток вырастет до своего обычного объема - до 10 тысяч грузовиков на северном побережье Франции, проблем здесь прибавится. Французская полиция уже предупредила, что серьезно относится к контролю, и не будет никакого переходного периода. Крупный паромный оператор DFDS в то же время сообщает, что большое число грузовиков задерживается из-за отсутствия или неверно оформленных документов. Курьерская служба DPD прекратила до середины месяца обслуживание в ЕС, чтобы сориентироваться, как действовать в новых условиях. Некоторые транспортные фирмы последовали этому примеру, так как их водители не в состоянии разобраться с дополнительным объемом работы и простоями. Одна из фирм, которая занимается приграничной торговлей электроникой, допускает, что интернет-торговцы в ближайшие недели поймут, что Brexit для них будет означать не только подачу новых документов о происхождении товара, новый расчет уплаты НДС и иные проблемы. - В течение первых полутора недель была видна лишь верхушка айсберга, - говорит торговый эксперт Мартин Палмер из компании Hurricane. - Изменения коснулись фирм, которые рассматривали Великобританию как базу дистрибуции в торговле с ЕС. Например, джинсы, ввозимые в Великобританию из Бангладеш, могут быть обложены таможенным сбором. В будущем, на основе новых условий декларирования, при их продаже в страны ЕС, они снова должны быть обложены таможенной пошлиной. Они ведь не изготовлены как минимум на 50 процентов в Великобритании, как это предусмотрено правилами. В связи с этим такая продажа модной одежды или электронной техники перестанет быть выгодной. Даже сеть традиционных торговых домов John Lewis приостановила поставки в Евросоюз. То же самое сделала и фирма по торговле деликатесами Fortnum& Mason в Лондоне, известная своим ассортиментом чая и знаменитым апельсиновым джемом.