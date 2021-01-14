В Палестине впервые за 15 лет пройдут выборы
Президент Палестины Махмуд Аббас издал указ о проведении всеобщих выборов впервые за 15 лет, передает агентство WAFA.
«Согласно указу, выборы в законодательное собрание состоятся 22 мая 2021 года, выборы президента пройдут 31 июля 2021 года», – передает сообщение РИА Новости.
В результате выборов в законодательное собрание Палестины будет сформирован 120-местный парламент. Голосование будет проходить на Западном берегу реки Иордан, так и в секторе Газа. Кроме того, депутаты заксобрания станут членами Палестинского национального совета, формирование которого должно завершиться 31 августа 2021 года. Выборы в Национальный совет по линии ООП будут проводиться в тех странах, где проживают палестинские общины.
В последний раз всеобщие выборы в законодательное собрание Палестины проходили в 2006 году, в результате которых победу одержало движение ХАМАС. Выборы президента, на которых победил Махмуд Аббас, состоялись в 2005 году.
Палестина является частично признанным государством, независимость которого признали 138 из 193 государств – членов ООН.