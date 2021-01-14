Вместе с газом сбываются мечты Азербайджана актуальный комментарий
В последние дни прошедшего года азербайджанский газ с месторождения «Шахдениз» поступил на европейский рынок. И это оказалось как нельзя кстати – как для европейцев, так и для Азербайджана. Об этом свидетельствует статистика последних дней.
Мировой рынок газа на сегодняшний день восстановился почти в полном объеме и даже ставит ценовые рекорды. Холодная зима привела к резкому подорожанию природного газа на азиатском и европейском рынках, из-за чего в Европе с рекордной скоростью снижаются запасы в подземных хранилищах. Спрос на газ высокий, что влечет за собой рост цен. На крупнейшем европейском хабе, нидерландском TTF, цены перевалили за 250 долларов за тысячу кубометров — максимум с 25 января 2019 года. А в Испании на фоне накрывших страну снегопадов стоимость топлива на хабе PVB подскочила почти до 650 долларов.
Подобная картина царит и в Азии. Более того, азиатские покупатели вынуждены платить еще больше. На 7 января индекс Platts JKM, который показывает среднюю стоимость поставок в северо-восточную Азию, достиг рекордных 812 долларов за тысячу кубометров. Динамика роста цен оказалась даже резче, чем всплеск на рынке после печально известной аварии на японской атомной станции «Фукусима» в 2011 году. А морозы между тем крепнут.
Но причина столь резкого взлета цен связана не только с наступившими холодами, которые принимают все большие масштабы как по территории, так и по температуре. Другой не менее важной проблемой стала нехватка сжиженного природного газа (СПГ), производство которого сократилось в Австралии, Катаре и Малайзии. А поставки из США не могут удовлетворить спрос, так как газовозы не успевают подойти к местам продаж. Снизившийся спрос вынудил газоперерабатывающие заводы существенно сократить выпуск СПГ, а восстановление мощностей требует немало времени. Да и гарантий особых пандемия не сулит.
Трубопроводы доказывают свою конкурентоспособность. А ведь совсем еще недавно скептики пророчили чуть ли не конец эре труб, так как СПГ заполонили мировой рынок, да и зима в прошлом году выдалась относительно теплой. Существенную коррективу в газовый рынок внесла и пандемия коронавируса в 2020 году, из-за которой падение спроса на газ в целом по миру оценивается в 3%. В результате цены на газ опускались ниже 150 долларов за тысячу кубометров. На таком неблагоприятном фоне многие эксперты прогнозировали, что азербайджанский газ на европейском рынке не оправдает надежды – доходы будут ниже ожидаемых. Но реальность оказалась куда лучшей.
Доступ к европейскому рынку для Азербайджана вообще оказался весьма трудным, что было ожидаемо изначально. И дело не только в растущих требованиях Еврокомисии к качеству и источникам поступающих энергоресурсов. В связи с высокой конкуренцией на рынке Баку не раз сталкивался с открытым шантажом, провокациями, рассчитанными как минимум на потерю времени. Но вопреки пессимистичным прогнозам и проискам азербайджанский газ преодолел все препятствия и поступил-таки на европейский рынок. И как нельзя кстати, когда Европе приходится трудно с обеспечением топливом. Да и Азербайджан в данной ситуации оказывается в выигрыше.
Сам посчитайте. Сегодня суточная пропускная способность Трансанатолийского газопровода (TANAP), осуществляющего транспортировку азербайджанского газа в Турцию и Европу, составляет 32 млн кубометров. В целом в этом году 6 млрд кубометров газа планируется передать BOTAŞ для турецкого рынка, а 6,2 млрд кубометров - TAP для европейского рынка. А с 2022 года объемы поставок по TAP выйдут на проектную мощность - до 10 млрд кубометров газа.
Факт настолько превзошел ожидания, что Южный газовый коридор, составными частями которого и являются проекты Шахдениз-2, Южнокавказский газопровод, TANAP и TAP, сегодня получает новую раскрутку. Уже и Румыния выразила желание стать частью Южного газового коридора. А на следующих этапах развития проекта намечается рассмотреть другие источники поставок, такие как Туркменистан, терминалы сжиженного природного газа в Греции и другие. Кстати, проект Транскаспийского газопровода включен в последний список проектов общего интереса Еврокомиссии, тем самым получив стратегический статус.
Да, новый 2021 год сложился для азербайджанского газа удачно во всех отношениях. В указанный срок завершено строительство Трансадриатического газопровода (TAP), являющегося заключительным звеном «Южного газового коридора». Эта гигантская система полностью интегрирована и начала поставки газа в Европу. Тем самым способствуя газификации в западнобалканском регионе, зависящем от местных источников угля. Все идет по намеченному плану, и нет никаких оснований думать, что что-то может помешать запущенному механизму.