Мировой рынок газа на сегодняшний день восстановился почти в полном объеме и даже ставит ценовые рекорды. Холодная зима привела к резкому подорожанию природного газа на азиатском и европейском рынках, из-за чего в Европе с рекордной скоростью снижаются запасы в подземных хранилищах. Спрос на газ высокий, что влечет за собой рост цен. На крупнейшем европейском хабе, нидерландском TTF, цены перевалили за 250 долларов за тысячу кубометров — максимум с 25 января 2019 года. А в Испании на фоне накрывших страну снегопадов стоимость топлива на хабе PVB подскочила почти до 650 долларов.

В последние дни прошедшего года азербайджанский газ с месторождения «Шахдениз» поступил на европейский рынок. И это оказалось как нельзя кстати – как для европейцев, так и для Азербайджана. Об этом свидетельствует статистика последних дней.

Подобная картина царит и в Азии. Более того, азиатские покупатели вынуждены платить еще больше. На 7 января индекс Platts JKM, который показывает среднюю стоимость поставок в северо-восточную Азию, достиг рекордных 812 долларов за тысячу кубометров. Динамика роста цен оказалась даже резче, чем всплеск на рынке после печально известной аварии на японской атомной станции «Фукусима» в 2011 году. А морозы между тем крепнут.

Но причина столь резкого взлета цен связана не только с наступившими холодами, которые принимают все большие масштабы как по территории, так и по температуре. Другой не менее важной проблемой стала нехватка сжиженного природного газа (СПГ), производство которого сократилось в Австралии, Катаре и Малайзии. А поставки из США не могут удовлетворить спрос, так как газовозы не успевают подойти к местам продаж. Снизившийся спрос вынудил газоперерабатывающие заводы существенно сократить выпуск СПГ, а восстановление мощностей требует немало времени. Да и гарантий особых пандемия не сулит.

Трубопроводы доказывают свою конкурентоспособность. А ведь совсем еще недавно скептики пророчили чуть ли не конец эре труб, так как СПГ заполонили мировой рынок, да и зима в прошлом году выдалась относительно теплой. Существенную коррективу в газовый рынок внесла и пандемия коронавируса в 2020 году, из-за которой падение спроса на газ в целом по миру оценивается в 3%. В результате цены на газ опускались ниже 150 долларов за тысячу кубометров. На таком неблагоприятном фоне многие эксперты прогнозировали, что азербайджанский газ на европейском рынке не оправдает надежды – доходы будут ниже ожидаемых. Но реальность оказалась куда лучшей.

Доступ к европейскому рынку для Азербайджана вообще оказался весьма трудным, что было ожидаемо изначально. И дело не только в растущих требованиях Еврокомисии к качеству и источникам поступающих энергоресурсов. В связи с высокой конкуренцией на рынке Баку не раз сталкивался с открытым шантажом, провокациями, рассчитанными как минимум на потерю времени. Но вопреки пессимистичным прогнозам и проискам азербайджанский газ преодолел все препятствия и поступил-таки на европейский рынок. И как нельзя кстати, когда Европе приходится трудно с обеспечением топливом. Да и Азербайджан в данной ситуации оказывается в выигрыше.