ВОЗ: нулевого пациента с COVID-19 могут и не найти

Всемирная организация здравоохранения не исключает, что установить нулевой случай заражения коронавирусом будет невозможно. Об этом заявила эксперт организации Мария ван Керкхове, комментируя работу миссии специалистов в Китае.

"Возможно, нам и не удастся выявить нулевой случай, - отметила она. - Но мы будем использовать все научные возможности и проводить необходимые исследования", передает ТАСС.

Ван Керкхове подчеркнула, что ВОЗ не будет сообщать о действиях специалистов в Китае на ежедневной основе: "Давайте предоставим возможность экспертам делать свою работу. Мы будем отчитываться об их работе по мере поступления информации, но не на ежедневной основе".

Ранее в ВОЗ сообщили, что международная научная группа из 13 специалистов прибыла в китайский город Ухань. Основная задача специалистов заключается в изучении происхождения нового коронавируса.