Баку: «Армения несет ответственность за эти преступления и должна ответить перед международными судами»

В своем выступлении на встрече с генеральным секретарем ИСЕСКО 13 января президент Азербайджана в очередной раз разоблачил целенаправленную политику Армении, направленную на уничтожение исторического, материального и культурного наследия Азербайджана, десятилетиями проводившуюся на освобожденных территориях нашей страны. Так сказала руководитель Управления пресс-службы МИД Лейла Абдуллаева, комментируя заявление представителя МИД Армении о выступлении президента Азербайджана на встрече с генеральным директором ИСЕСКО.

«Деятельность по уничтожению, разграблению и изменению происхождения исторических, культурных и религиозных памятников на территориях, находившихся под армянской оккупацией на протяжении почти 30 лет, преследующая цель предотвратить возвращение азербайджанцев в свои дома путем уничтожения всего, что принадлежит азербайджанскому народу на этих территориях, приравнивается к военным преступлениям. Конечно, Армения несет ответственность за эти преступления и должна ответить перед международными судами», − сказала Л.Абдуллаева.

Что касается древнеармянских памятников, то, как отметила Абдуллаева, «такие памятники армян, не принадлежащих к кавказскому этносу и массово переселившихся на Кавказ в XIX веке, возможно, существуют где-то еще. Я бы не стала комментировать этот вопрос, потому что он не относится к нашему региону».

Относительно необоснованных обвинений МИД Армении в том, что Азербайджан не разрешает международным организациям, особенно ЮНЕСКО, посещать эту территорию, МИД напоминает Армении, что в последние десятилетия именно Армения препятствовала визиту международных миссий на оккупированные территории Азербайджана: «Этот факт четко отражен в отчете о деятельности ЮНЕСКО за 2005 год. Так, согласно отчету, правительство Азербайджана, выразив озабоченность в связи с защитой культурного наследия в Нагорном Карабахе и на других оккупированных территориях, запросило миссию по изучению фактов на эти территории, однако из-за военной оккупации Арменией территорий Азербайджана осуществление этой миссии было невозможно. Азербайджанская сторона довела до сведения противоположной стороны свой ответ в связи с организацией миссии ЮНЕСКО. В целом никакая третья сторона не может вмешиваться в процесс диалога между Азербайджаном и ЮНЕСКО».

Лейла Абдуллаева выразила уверенность, что миссия ЮНЕСКО/ИСЕСКО станет хорошей возможностью на объективных основаниях и с учетом реальных фактов довести до внимания международного сообщества акты вандализма, совершенные Арменией за 30 лет оккупации.

«Азербайджан − многокультурная страна, и все мусульманские и христианско-албанские памятники в Карабахе относятся к историческому, культурному и религиозному наследию азербайджанского народа. Все памятники в Азербайджане охраняются на государственном уровне. Защита богатого наследия нашей страны и впредь будет обеспечиваться на высоком уровне, включая восстановление, ремонт и реконструкцию памятников на освобожденных территориях», − сказала представитель МИД Азербайджана.