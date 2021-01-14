Ученые предупреждают: космический мусор становится реальной угрозой

Отдел международной информации 00:59

Радость человечества от освоения космического пространства постепенно угасает. Поводом для разочарования стало то, что с каждым запуском космического объекта на орбиту или дальше множится количество рукотворного космического мусора, который невозможно утилизировать. Ученые, наблюдающие за этим процессом, уже бьют тревогу: размеры бедствия на орбите сравнимы с океаном. Использованные ракеты, вышедшие из строя или отработавшие срок спутники, фрагменты краски или остатки отработанного топлива вращаются вокруг Земли - все это уже не шутки, объем опасных отбросов множится, так как часть его в ходе облета Земли разваливается на более мелкие частицы.

Американское космическое агентство NASA еще в 80-е годы прошлого века предупреждало об этом. Но многие организации разных стран, занимающиеся активными исследованиями космоса, игнорировали этот тревожный сигнал. Как результат такого отношения — количество мусора в двух слоях земной орбиты превысило критическую отметку. Отбросы в космосе — это и часть оборудования, потерянного или брошенного астронавтами. Среди них сегменты ракет и неработающие спутники. Но вокруг нашей голубой планеты вращается и более мелкий мусор — например, перчатки, зубные щетки или камеры. С российской станции «Мир» годами космонавты «выстреливали» в космос... мешки с отходами жизнедеятельности. Эксперты решили снова обратить внимание на эту растущую проблему. Руководитель Генеральной дирекции по вопросам оборонной промышленности и космического пространства Еврокомиссии Экатерини Каввада проинформировала общественность, что мусор, оставленный людьми в космосе, преобразовался на низкой околоземной орбите в целые дрейфующие острова из пластика. Научные модели предполагают, что там находятся 128 миллионов частиц космических остатков размером более 1 миллиметра и 34 тысячи - размером крупнее 10 сантиметров. Отходы в космосе создают серьезную угрозу. Космические корабли должны избегать столкновения с ними, что не является легкой задачей, так как движение мусора невозможно контролировать. Даже куски отбросов размером в 1 сантиметр могут уничтожить спутник благодаря скорости, с которой они летают вокруг планеты.